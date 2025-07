Größte Holzkirche Deutschlands gerät in Brand

In der Marktkirche zum Heiligen Geist in Clausthal-Zellerfeld hat es in der Nacht ein Feuer gegeben. Die Brandmeldeanlage löste kurz nach Mitternacht aus.

In der größten Holzkirche Deutschlands in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Laut einem Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld hat die Brandmeldeanlage der Kirche gegen 0.39 Uhr ausgelöst.

Brandursache bisher unklar

Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass es hinter der Fassade auf der Ostseite der Kirche vom Boden bis unter den Dachüberstand brannte.

Laut dem Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr wurde das Feuer nach einigen Stunden gelöscht. Angaben zur Ursache und Schadenshöhe gebe es bisher nicht. Der Einsatz sei am frühen Morgen beendet worden. Aktuell fänden Nachkontrollen statt, die Kirche sei daher bis auf weiteres abgesperrt. (dpa/mp)