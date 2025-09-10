Grausiger Fund im Norden: Passanten entdecken Leiche im Hafenbecken

Grausiger Fund am Hafen von Bad Essen (Landkreis Osnabrück): Dort wurde am Dienstagabend eine Leiche entdeckt.

Passanten sahen die leblose Person gegen 19 Uhr im Wasser treiben und alarmierten sofort die Einsatzkräfte, wie die Polizei sagte.

Bad Essen: Leiche im Hafenbecken entdeckt

Bei einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr, DLRG und Wasserschutzpolizei wurde der Leichnam aus dem Wasser geholt. Um wen es sich handelt und ob möglicherweise ein Gewaltverbrechen vorliegt, ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt. (dpa/mp)