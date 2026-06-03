mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Wohnmobil Feuer Campingplatz

Ein brennendes Wohnmobil (Symbolbild) Foto: picture alliance / Franz-Peter Tschauner | Franz-Peter Tschauner

  • Egestorf

Grausiger Fund: Leiche in ausgebranntem Fahrzeug entdeckt

Schock am frühen Mittwochmorgen im Landkreis Harburg: In einem brennenden Transporter finden Einsatzkräfte einen toten Mann.

Gegen 5.15 Uhr hatte ein Zeuge ein Feuer auf einem Wohnmobilstellplatz am Ahornweg in Egestorf gemeldet. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand ein VW Transporter bereits in Vollbrand.

Mann (81) in ausgebranntem Transporter entdeckt

Während der Löscharbeiten machten die Einsatzkräfte eine grausige Entdeckung: Im Fahrzeug lag ein männlicher Leichnam. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um den 81-jährigen Halter aus Baden-Württemberg. Er hatte zuvor angekündigt, in der Region übernachten zu wollen.

Das könnte Sie auch interessieren: Radfahrer kracht in parkenden Mercedes – lebensgefährlich verletzt

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus und hat Ermittlungen aufgenommen. (rei)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test