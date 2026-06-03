Grausiger Fund: Leiche in ausgebranntem Fahrzeug entdeckt

Schock am frühen Mittwochmorgen im Landkreis Harburg: In einem brennenden Transporter finden Einsatzkräfte einen toten Mann.

Gegen 5.15 Uhr hatte ein Zeuge ein Feuer auf einem Wohnmobilstellplatz am Ahornweg in Egestorf gemeldet. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand ein VW Transporter bereits in Vollbrand.

Mann (81) in ausgebranntem Transporter entdeckt

Während der Löscharbeiten machten die Einsatzkräfte eine grausige Entdeckung: Im Fahrzeug lag ein männlicher Leichnam. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um den 81-jährigen Halter aus Baden-Württemberg. Er hatte zuvor angekündigt, in der Region übernachten zu wollen.

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Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus und hat Ermittlungen aufgenommen. (rei)