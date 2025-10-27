Grabsteine auf jüdischem Friedhof umgeworfen

Unbekannte haben auf einem jüdischen Friedhof in Rinteln mehrere Grabsteine umgeworfen. Die Polizei schließt ein Versehen aus. Im Landkreis Schaumburg kam es zu einer weiteren Tat.

Auf einem jüdischen Friedhof in Rinteln (Landkreis Schaumburg) haben Unbekannte zehn Grab- und Gedenksteine umgeworfen. Die Polizei geht von einem vorsätzlichen Handeln aus. Nach Rücksprache mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen sei ein unbeabsichtigtes Umfallen ausgeschlossen, teilte ein Sprecher mit. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

In Obernkirchen haben zudem unbekannte Täter einen jüdischen Gedenkstein mit verfassungsfeindlichen Schriftzügen beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt und bittet ebenfalls um Hinweise. (dpa)