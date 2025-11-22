Golf-Fahrer (19) schleudert gegen Sattelschlepper – schwer verletzt

Unfall im Hamburger Speckgürtel: Unvermittelt zog am Donnerstagvormittag ein 19-jähriger Fahranfänger seinen VW Golf vom linken Fahrstreifen der A1 nach rechts und kollidierte mit mehreren Fahrzeugen. Der junge Mann wurde schwer verletzt, ein beteiligter Fahrer leistete Erste Hilfe, meldet jetzt die Polizeidirektion Rotenburg.

Der Unfall ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg (Höhe Sittensen, Niedersachsen): Gegen 10.30 Uhr wechselte ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf abrupt vom zweiten Überholfahrstreifen nach rechts auf den Hauptfahrstreifen, so die Polizeiinspektion Rotenburg.

Dabei schnitt er einen Mercedes-Benz, der von einem 26-Jährigen auf dem ersten Überholfahrstreifen gesteuert wurde. Dessen Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt. Im Anschluss krachte der VW Golf frontal in einen Sattelzug, der auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs war. Der 61-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt, allerdings wurden am Sattelauflieger der hintere Unterfahrschutz sowie mehrere Leuchten beschädigt.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Schrei mich nicht an: Hamburger Prominente über eine mögliche neue Streitkultur

Hamburger Prominente über eine mögliche neue Streitkultur Wenn Kinder ihre Eltern töten: Experte erklärt das Phänomen

Experte erklärt das Phänomen Wendepunkt im Block-Prozess? Welche sechs Fragen sich zu dem überraschend aufgetauchten Zeugen stellen

Welche sechs Fragen sich zu dem überraschend aufgetauchten Zeugen stellen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die Transfer-Pläne des HSV & St. Pauli-Leader Eric Smith spricht Klartext

Die Transfer-Pläne des HSV & St. Pauli-Leader Eric Smith spricht Klartext 28 Seiten Plan7: Warum die Fantastischen Vier aufhören, Rod Stewart in der Barclays-Arena und Kultur-Tipps für jeden Tag

Mercedes-Fahrer leistete Erste Hilfe

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW Golf über die Fahrbahn und prallte gegen die Betonmittelschutzplanke. Der Wagen kam stark beschädigt auf dem zweiten Überholfahrstreifen zum Stehen.

Der Fahrer des geschnittenen Mercedes leistete dem schwer verletzten 19-Jährigen Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tod in Istanbul: Dieses Mittel tötete die Hamburger Familie

Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.