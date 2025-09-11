mopo plus logo
Der abgestürzte Gleitschirm auf dem Flugplatzgelände in Hodenhagen.

Der abgestürzte Gleitschirm auf dem Flugplatzgelände in Hodenhagen. Foto: News5/René Schröder

  • Hodenhagen

Gleitschirm stürzt im Norden ab – Pilot stirbt

Tragisches Unglück in der Lüneburger Heide: Ein Pilot ist mit einem Gleitschirm auf dem Flugplatz in Hodenhagen im Heidekreis abgestürzt und ums Leben gekommen.

Wie es zu diesem Flugunfall am Mittwochabend kam, ist nach Angaben der Polizei bisher unklar. Der 58-jährige Pilot flog mit einem Motorschirm über dem Gelände des Flugplatzes, als es plötzlich zum Absturz kam. Der Pilot verstarb noch an der Absturzstelle. Die Polizei ermittelt. (dpa/mp)

