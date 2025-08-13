Gleich zwei Unfälle auf A1: Lange Staus zwischen Hamburg und Bremen

Zwei Crashs auf der Autobahn 1 im Norden – und an beiden sind Lastwagen beteiligt. Einer der beiden Unfälle endet tödlich. Es bilden sich lange Staus.

Die Unfälle ereigneten sich zwischen Bremen und Hamburg. Zu dem tödlichen Crash kam es in Fahrtrichtung Bremen nahe der Raststätte Grundbergsee bei Rotenburg (Wümme), wie die Polizei bekannt gab.

A1: Tödlicher Unfall nahe Rotenburg (Wümme)

Ein Lastwagenfahrer war mit seinem Fahrzeug liegen geblieben. Als er seinen defekten Lkw begutachtete, erfasste ein anderer Trucker den Fahrer und verletzte ihn tödlich.

Richtung Bremen staute sich der Verkehr laut Verkehrsmanagementzentrale zwischenzeitlich auf sieben Kilometern, weil die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Posthausen auf einen Fahrstreifen verengt war. Am Nachmittag löste sich der Stau nach der Freigabe des Abschnitts langsam auf.

Gut eine Stunde Verzögerung durch Rückstau

In Fahrtrichtung Hamburg kam es laut Autobahngesellschaft nahe Buchholz in der Nordheide zu einem Lastwagen-Unfall unter einer Brücke. Dadurch bildete sich zwischenzeitlich ein rund sechs Kilometer langer Rückstau in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Hollenstedt und Rade betrug die Verzögerung rund eine Stunde.

Autos wurden bei Rade über die Spur der Autobahnabfahrt an dem Unfall vorbeigeführt, wie die Autobahngesellschaft sagte. Auch dieser Abschnitt wurde am Nachmittag wieder freigegeben. Weitere Informationen zu den Unfällen lagen zunächst nicht vor. (dpa/mp)