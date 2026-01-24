Glätte-Warnung im Norden: Beliebter Tierpark bleibt dicht – schwerer Autounfall

Extreme Glätte legt aktuell viele Bereiche Niedersachsens lahm: Am Freitag blieben bereits etliche Schulen dicht, es kam zu Dutzenden Blechschäden, aber auch zu ernsteren Unfällen – eine Frau wurde am Samstagvormittag schwer verletzt. Auch am Wochenende kommt es zu Einschränkungen: Ein beliebter Tierpark bleibt weiterhin geschlossen.

Die Autofahrerin wurde bei dem schweren Verkehrsunfall auf einer glatten Straße in Bad Essen am Samstagvormittag schwer verletzt. Der Wagen kam aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Brockhauser Weg im Landkreis Osnabrück von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie schwere Verletzungen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Unfallort im Einsatz, die Maßnahmen dauerten am Vormittag noch an.

Tierpark bleibt auch weiterhin geschlossen

Weniger dramatisch, aber dennoch entscheidend für den Verlauf des Wochenendes vieler Familien: Wegen der Eisglätte bleibt der Tierpark Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim weiterhin geschlossen. Das teilte eine Sprecherin mit. Bereits am Freitag hatte der Tierpark wetterbedingt schließen müssen.

Das könnte Sie auch interessieren: Straße wird asphaltiert – Anwohner kämpfen für historisches Kopfsteinpflaster

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils unwetterartiger Glätte im Westen Niedersachsens. Durch gefrierenden Regen und Glatteis gelte die Warnung noch mindestens bis Mittag, teilte der DWD in seiner Vorhersage mit. (dpa/mp)