Glätte und Schnee im Norden: Wo deswegen die Schule ausfällt

Wegen Glätte und Schnee: In einigen Landkreisen Niedersachsens fällt heute an den Schulen der Unterricht aus. Teils ist Distanzunterricht vorgesehen.

In mehreren Landkreisen im Westen Niedersachsens fällt wegen Schnees und Glätte weitgehend der Präsenzunterricht in den Schulen aus. Schon in den vergangenen Tagen hatte es in einigen Regionen des Bundeslandes witterungsbedingt keinen Unterricht gegeben.

Wegen Schnee: Schulausfall in Niedersachsen

Im Landkreis Grafschaft Bentheim entfalle der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen, das gelte auch für das Missionsgymnasium Bardel, teilte der Landkreis mit. An den drei Berufsschulen in Nordhorn hingegen finde Distanzunterricht statt.

Auch im Landkreis Emsland gibt es an allen allgemeinbildenden Schulen keinen Unterricht. Die Berufsschulen wechseln in den Distanzunterricht. Ausgenommen ist die Akademie St. Franziskus Lingen. Nach Angaben des Landkreises kann ein sicherer Schülertransport nicht gewährleistet werden.

Emsland besonders betroffen

In der Stadt und im Landkreis Osnabrück fällt der Unterricht ebenfalls aus. Grund seien die für die Schülerbeförderung schwierigen Straßenverhältnisse und zusätzlich zu erwartende Niederschläge, teilte der Landkreis mit. An den Berufsschulen ist Distanzunterricht geplant. Die Betreuung für all diejenigen Schülerinnen und Schüler, die dennoch in die Schule kommen, sei gesichert.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Prognose: So lange schneit es (mindestens) noch in und um Hamburg

Bereits für die Nacht zum Donnerstag hatte der Wetterdienst Glätte durch Neuschnee vorhergesagt. Tagsüber und in der Nacht auf Freitag sei dazu Glätte durch „gefrierenden Sprühregen und überfrorene Nässe“ möglich. Besonders starker Schneefall ist für den Streifen vom Emsland über den zentralen Mittelgebirgsraum bis in den Süden angekündigt. (dpa/mp)