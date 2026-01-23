„Brandgefährlich“: Extreme Glätte im Norden – Unfälle und Schulausfall

Wegen extremer Glätte fällt am Freitag in vielen Teilen Niedersachsens der Unterricht aus. Betroffen sind unter anderem Schulen in Osnabrück, der Grafschaft Bentheim und im Emsland. Grund ist die gefährliche Wetterlage: Örtlich wird vor Blitzeis gewarnt, bereits am Morgen kam es zu zahlreichen Unfällen.

In der Grafschaft Bentheim und im Landkreis Emsland bleibt der Unterricht an allen allgemeinbildenden Schulen komplett aus, da ein sicherer Schülertransport nicht gewährleistet werden kann.

Die berufsbildenden Schulen wechseln dort – ebenso wie in Stadt und Landkreis Osnabrück – in den Distanzunterricht. Auch der Landkreis Vechta ist vom Schulausfall betroffen. Die Stadt Osnabrück warnt ausdrücklich vor gefrierender Glätte und erhöhter Unfallgefahr.

Unfälle durch Glätte

Auf den spiegelglatten Straßen nach dem Eisregen im Westen Niedersachsens hat es laut Polizeiangaben außerdem zahlreiche Verkehrsunfälle gegeben. Die Zahl der Unfälle sei deutlich erhöht, es sei ein „massives Problem“ und „brandgefährlich“, sagte ein Sprecher der Polizei in Osnabrück. Neben dem Landkreis Osnabrück waren auch die Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland und Vechta betroffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Frost und Tauwetter: Hamburgs Straßen brechen auf

In Vechta sei die Lage „katastrophal“ sagte ein Sprecher. Auch Lastwagen stünden quer. Überwiegend handelt es sich bei den Unfällen in dem betroffenen Gebiet um Blechschäden, es gibt aber auch Leichtverletzte. „Wenn es irgend möglich ist, sollte man zu Hause bleiben“, riet der Sprecher der Polizei Osnabrück. Auch Radfahrer und Fußgänger seien stark gefährdet. (rei/dpa)