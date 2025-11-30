Gewalttat: Toter Mann aus Hamburg auf Straße gefunden

Tragödie vor den Toren Hamburgs: Zeugen finden in Meckelfeld einen leblos auf der Straße liegenden Mann, der schwere Verletzungen aufweist. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, bleiben erfolglos. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

In Meckelfeld in der Gemeinde Seevetal ist am späten Samstagabend ein leblos auf der Straße liegender Mann entdeckt worden, der schwere Verletzungen aufwies. Er soll kaum ansprechbar gewesen sein. Versuche, den Mann in der Nacht wiederzubeleben, blieben erfolglos, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann verlor auf der Straße sein Leben.

Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem Tötungsdelikt aus. Der Mann sei durch die Einwirkung von Gewalt gestorben. Das würde sich durch die Art der Verletzungen herleiten lassen.

Gewalttat in Seevetal: Toter ist 31-jähriger Hamburger

Zeugen fanden den Mann gegen 23.25 Uhr auf der Fahrbahn der Glüsinger Straße und wählten den Notruf, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Mit zahlreichen Einsatzkräften sei die Polizei in der Gemeinde südlich von Hamburg (Landkreis Harburg) im Einsatz. Der Fundort wurde abgesperrt und Sichtschutzwände wurden errichtet. Zudem suchen die Beamten mit Polizeihunden die Umgebung ab. Die Tatortarbeit dauerte noch am Sonntag weiter an.

Unklar ist, ob sich der Tatort auf der Straße befindet oder woanders liegt. Inzwischen konnten die Ermittler der Kripo jedoch die Identität des Mannes klären. Bei dem Toten handelt es sich um einen 31-jährigen Hamburger. Zu den Verletzungen und einer möglichen Tatwaffe machte die Polizei keine Angaben. Der Sprecher sagte dazu: „Umstände und Tathergang sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.“

Nach MOPO-Informationen wies der Mann Stichverletzungen im Rückenbereich auf, mutmaßlich durch Nutzung eines Messers. Eine Tatwaffe wurde allerdings bisher nicht aufgefunden. Die Ermittler bitten dringend um Mithilfe. Hinweise an: Tel. 04181 2850. (mit dpa)