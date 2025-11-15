Gerammt, geschlagen, beleidigt: Mann baut Unfall – und rastet dann aus

Unfall mit Folgen: Erst übersah ein Autofahrer ein abbremsendes Fahrzeug, dann verlor er die Beherrschung – und schlug zu.

Der 30-jährige Fahrer hatte am Freitagmittag auf einer Landstraße in Jade nördlich von Oldenburg zu spät ein Auto bemerkt, das vor ihm abbremste, wie die Polizei mitteilte. Beide Autos stießen zusammen, dann eskalierte es.

Polizei ermittelt auch wegen Körperverletzung

Der Unfallverursacher fuhr vor das Auto des 65-Jährigen und setzte absichtlich zurück, um das Auto erneut zu rammen. Danach stieg er aus, schlug dem älteren Mann ins Gesicht, trat gegen sein Bein und beleidigte ihn.

Jetzt ermittelt die Polizei nicht nur wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ihn, sondern auch wegen Körperverletzung und Beleidigung. (dpa/mp)