Gerade renoviert: Kupferrohr-Diebe fluten Keller von Mehrfamilienhaus

Kupferrohre gestohlen, Wasserhähne aufgedreht: In Lemwerder haben Unbekannte den Keller eines Hauses geflutet, das gerade renoviert wird.

Kupferrohr-Diebe haben in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) den Keller eines Mehrfamilienhauses unter Wasser gesetzt und hohen Sachschaden angerichtet.

Täter kamen durchs Kellerfenster

Die bislang unbekannten Täter seien durch ein Kellerfenster eingedrungen und hätten dann sämtliche Kupferrohre aus dem Haus entwendet, wie die Polizei mitteilte. Vor ihrer Flucht drehten sie im Haus die Wasserhähne auf. In der Folge lief das Kellergeschoss mit Wasser voll.

Das betroffene Mehrfamilienhaus befand sich den Angaben zufolge gerade im Renovierungszustand. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf eine hohe fünfstellige Euro-Summe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen 9. Januar und 11. Februar. (dpa/mp)