In einem Keller eines Wohnhauses im Landkreis Diepholz steht das Wasser bis zur Decke. Der Grund dafür ist denkbar simpel.

Ein geöffneter Wasserhahn hat in Weyhe (Landkreis Diepholz) einen Keller unter Wasser gesetzt und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der kleine Raum im Keller eines Wohnhauses stand am Montagmorgen bis zur Decke unter Wasser, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Teile der Elektroinstallation unter Wasser standen, überprüften die Einsatzkräfte die Wasseroberfläche vorsorglich auf elektrische Spannung. Nachdem sie keine Gefahr festgestellt hatten, pumpten sie den Keller leer.

Dabei entdeckten sie den geöffneten Wasserhahn als Ursache des Wasserschadens und drehten ihn wieder zu. Nach rund einer Stunde rückte die Feuerwehr wieder ab. (dpa/mp)