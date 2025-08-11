Geldregen auf der A1 bei Hamburg – Polizei sammelt Scheine ein

Auf der A1 bei Seevetal (Landkreis Harburg) hat ein unerwarteter Regen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Statt Wassertropfen waren Geldscheine auf die Fahrbahn gerieselt. Autofahrer stoppten, um sie einzusammeln – bis die Polizei erschien.

Laut Polizei haben die Beamten gegen 17.45 Uhr Kenntnis darüber erhalten, dass es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem ungewöhnlichen Ereignis gekommen sei. Ein Anrufer hatte mitgeteilt, dass Geldscheine auf die Fahrbahnen geweht worden waren. Andere Autofahrer stoppten demnach, um die Scheine einzusammeln.

Polizei sammelt Euroscheine von der Autobahn ein

Viel Freude hatten sie aber nicht, denn kurz darauf erschien die Polizei und klaubte mehrere 10- und 50-Euro-Banknoten ein. Diese waren allerdings als Kopien gekennzeichnet und somit wertlos. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Personen, die sich mit dieser dummen und zugleich gefährlichen Aktion ganz offenbar einen schlechten Scherz erlaubt hatten. Tel. (04105) 620-200.