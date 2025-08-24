Gekentert und abgetrieben – Segler muss gerettet werden

Dramatischer Einsatz in der Nordsee: Vor Schillig (Landkreis Friesland) haben die Seenotretter der Station Horumersiel am Samstagnachmittag einen Segler aus akuter Lebensgefahr befreit.

Gegen 13.30 Uhr bekam die Seenotrettung den Notruf, dass ein Segler im Wasser trieb. Zuvor war eine Jolle mit zwei Männern an Bord gekentert. Beim Wiederaufrichten stürzte einer von ihnen ins Meer und wurde durch ablaufendes Wasser schnell abgetrieben.

Rettungsweste verhinderte Schlimmeres

Sofort liefen die Seenotretter aus Hooksiel und Horumersiel (Landkreis Friesland) aus. Nur 20 Minuten später erreichte die Horumersieler Crew den Einsatzort. Der zweite Segler, der auf der Jolle geblieben war, zeigte den Rettern die Richtung. „Zum Glück trug der Mann eine Rettungsweste, dank ihrer leuchtend hellen Farbe konnten wir ihn schließlich zwischen den Wellenkämmen entdecken“, berichtete Vormann Carsten Ihnken.

Der Schiffbrüchige wurde über die Bergepforte an Bord geholt und dort medizinisch versorgt. Dank seiner Schutzkleidung blieb er unverletzt. Anschließend brachte die Crew ihn zusammen mit der Jolle sicher nach Horumersiel. (apa)