Gegenstände von A7-Brücke geworfen: Polizei sucht Zeugen

Der Albtraum eines jeden Autofahrers: Am Freitagnachmittag ist ein Gegenstand von einer Autobahnbrücke auf der A7 in die Windschutzscheibe eines Autos gekracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 15 Uhr kam es auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Evendorf (Kreis Harburg) zu einem Schockmoment: Unmittelbar vor einer Autobahnbrücke krachte ein Gegenstand auf die Windschutzscheibe eines Autos. Die Scheibe splitterte, wurde aber nicht zerschlagen, sodass die 49-Jährige Fahrerin des Wagens unversehrt blieb.

Gegenstand von der A7-Brücke geworfen

Die Frau verließ umgehend die Autobahn und wählte den Notruf. Sie erinnert sich, auf der Brücke ein oder zwei Personen wahrgenommen zu haben, kurz bevor der Gegenstand auf ihr Auto knallte. Einsatzkräfte der Polizei suchten die Brücke an der Anschlussstelle nach Spuren ab, konnten bislang jedoch keine Hinweise auf Personen oder einen Gegenstand finden.

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Daher bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer gegen 15 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Brücke an der Anschlussstelle Evendorf (L 212) gesehen hat, soll sich bei der Autobahnpolizei in Maschen unter der Telefonnummer 04106 620 200 melden. (kla)