Bei einem schweren Unfall im Landkreis Stade sind am Freitagmittag zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Fahrer eines Audi A5 war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Stamm bohrte sich bis in den Innenraum des Fahrzeuges.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall in einer Nebenstraße in Düdenbüttel gerufen. Vor Ort bot sich den Rettern ein dramatisches Bild. Ein Audi A5 war offenbar mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Baum gekracht. Der Stamm bohrte sich auf der Beifahrerseite bis in den Innenraum des Autos.

Beifahrer liegt schwer verletzt auf der Straße

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Eines der Vorderräder wurde bei dem Crash abgerissen und mehrere Meter weit geschleudert. Der Fahrer (24) stand verletzt neben dem Fahrzeug, sein Beifahrer (20) lag schwer verletzt auf der Straße, die von zahlreichen Trümmern gesäumt war. Beide wurden vom Notarzt versorgt und kamen dann in das Elbeklinikum in Stade.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.