Auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Uelzen mussten Reisende mit erheblichen Behinderungen rechnen. Wegen ausgetretener Gefahrstoffe gab es eine Sperrung.

Wegen eines Gefahrstoffaustritts ist die Bahnstrecke zwischen Celle und Eschede gesperrt gewesen. Betroffen waren die Regionalexpresslinie RE3 und die Regionalbahn RB31 zwischen Hannover und Uelzen, wie der Betreiber mitteilte.

Am Nachmittag teilte die Feuerwehr mit, dass der Gefahrstoff beseitigt wurde und der Einsatz beendet sei. „Die Leckage wurde abgedichtet“, hieß es von den Einsatzkräften.

Großeinsatz: Bahnstrecke zwischen Celle und Eschede lahmgelegt

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Nach Angaben des Betreibers waren Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Bereich Garßen im Einsatz. Zunächst hatte es geheißen, dass Gefahrgut aus einem Zug auslaufe.

Züge aus Richtung Hannover fuhren nur bis Celle, aus Richtung Uelzen bis Unterlüß. Eschede konnte nicht angefahren werden, weil der Bahnhof bereits belegt sei. Später fuhren Ersatzbusse. (dpa/mp)