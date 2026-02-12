Tanklaster voller Sprit kippt in Graben – Fahrer hat Riesenglück

Bei einem Unfall bei Ohrensen (Landkreis Stade) ist ein Tanklaster von der Straße abgekommen und seitlich in einem Graben gelandet.

Der 54-jährige Tankwagenfahrer war am Donnerstagmorgen um 9 Uhr auf der L123 Richtung Bargstedt unterwegs, als er laut Polizei die Kontrolle verlor: Er geriet mit dem rechten Vorderreifen an den seitlichen Rand der Straße. Da der Untergrund dort wegen Nässe aufgeweicht war, sei es ihm nicht gelungen, das Fahrzeug wieder auf die Straße zu bekommen.

Tanklaster umgekippt: 50 Kräfte im Einsatz

In der Folge stürzte der Tanklaster, beladen mit etwa 11.000 Litern Diesel, in den Graben und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer hatte sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst aus dem Führerhaus befreien können und wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt gesichtet. Schwerer verletzt wurde er bei dem Unfall nicht.

Derweil kümmerten sich verschiedene Wehren aus dem Umkreis mit 50 Kräften um den umgekippten Tanklaster. Es wurden vorsorglich Ölsperren ausgelegt, um auf einen möglichen Austritt von Kraftstoff vorbereitet zu sein. „Zu einer Gewässer- oder Bodenverunreinigung kam es aber nicht“, sagte ein Polizeisprecher. Die L123 war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zunächst voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Harsefeld-Ohrensen umgeleitet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am späten Nachmittag beendet sein. (dg)