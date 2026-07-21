Das hätte gefährlich werden können: In Oldenburg wurde Munition teilweise an einer automatischen Zerkleinerungsanlage abgelegt. Die Stadt informiert, wie man Munition richtig loswird.

Gefährlicher Müll: Auf einem Wertstoffhof in Oldenburg haben Unbekannte Munition zurückgelassen. (Symbolbild) picture alliance / dpa | Jens Büttner

Unbekannte haben in Oldenburg auf einem Wertstoffhof gleich zweimal Munition unbehelligt zurückgelassen.

Damit haben sie Besucher und Mitarbeiter des Wertstoffhofes in Oldenburg in Gefahr gebracht, wie die Stadt mitteilte. Es werde nun dazu ermittelt, wer den gefährlichen Müll dort abgelegt hat.

Stadt Oldenburg appelliert, umsichtig zu handeln

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Den ersten Fund machten Mitarbeiter des Wertstoffhofes an der Annahmestelle in der vergangenen Woche. Dort wurde die Munition in Tüten im Bereich für Elektroaltgeräte abgelegt, ohne dass das Personal das mitbekam. Am Montag dann bemerkten aufmerksame Mitarbeiter erneut Munition, dieses Mal im Bereich des sogenannten Terminators, der Müll zerkleinert. In beiden Fällen wurde die Polizei alarmiert, die die Munition sicherte und später ordnungsgemäß vernichtete.

Wer derartigen gefährlichen Abfall loswerden wolle, müsse äußerst umsichtig handeln, appellierte die Stadt. In Oldenburg führt der richtige Weg zur Abgabe von Munition oder Waffen zunächst über einen Anruf beim Service-Center des Abfallwirtschaftsbetriebes. Anschließend werde das weitere Vorgehen besprochen. (dpa/mp)