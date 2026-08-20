Ein Bauarbeiter stieß bei Reparaturarbeiten auf eine defekte Gasleitung unter einer Bushaltestelle. Wie lange die Straße gesperrt sein soll.

Einsatzkräfte auf der Straße Osterjork in Jork bei Hamburg. JOTO

Zwischenfall im Alten Land nahe Hamburg: Bei Bauarbeiten ist am Donnerstagvormittag in Jork im Landkreis Stade eine beschädigte Gasleitung entdeckt worden.

Wie ein Bauarbeiter sagte, stieß er gegen 10.45 Uhr bei Reparaturarbeiten auf der Straße Osterjork auf eine defekte Gasleitung unter einer Bushaltestelle. Die Feuerwehr aus Jork und die Stadtwerke Buxtehude rückten daraufhin an.

Altes Land: Einsatzkräfte sperren Hauptstraße durch Jork weiträumig ab

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Die Einsatzkräfte sperrten die Hauptstraße durch Jork im Alten Land weiträumig ab. Die Stadtwerke Buxtehude sind derzeit mit der Reparatur der beschädigten Leitung beschäftigt.

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Die Sperrung der Straße Osterjork soll nach ersten Informationen voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.