Gasalarm bei der Post – Paketzentrum nahe Hamburg evakuiert

Großeinsatz der Feuerwehr in Horneburg im Landkreis Stade: In einem Paketzentrum der Post ist es am Donnerstagmorgen zu einem Gasaustritt gekommen. Das Gebäude wurde evakuiert.

Zum Einsatz kam es laut Feuerwehr um 9.25 Uhr an der Straße Krummes Moor. Im Technikraum des Logistikzentrums der Post war es zu einer Leckage in einer Gaszufuhr gekommen. Alle Mitarbeiter mussten die Halle verlassen.

Leckage in Gasrohr abgedichtet

Feuerwehrleute sicherten die Unglücksstelle und ließen die Gaszufuhr absperren. Anschließend dichteten Mitarbeiter des Gasversorgers die Leckage ab. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. Verletzte gab es nicht.