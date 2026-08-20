Hunderte Reisende wurden am Bahnhof Stade von Spürhunden beschnüffelt und mussten ihre Taschen öffnen. Auch Autofahrer wurden angehalten.

Reisende am Bahnhof Stade werden von einem Spürhund des Zolls auf Drogen kontrolliert. JOTO

Großkontrolle am Bahnhof Stade: Polizei und Zoll haben am Mittwochabend hunderte Passagiere und Autofahrer überprüft.

Nach ersten Angaben sperrten die Beamten am Nachmittag und Abend den Bahnhof ab und richteten Kontrollstellen ein. Reisende mussten einen festgelegten Weg gehen, während Spürhunde sie unter anderem auf Drogen kontrollierten. Zahlreiche Personen mussten ihre Taschen öffnen oder den Inhalt ihre Rucksäcke auspacken.

Polizisten und Zollbeamte stoppen auch Autos am Bahnhof Stade

Anzeige

Die Einsatzkräfte führten zudem Ausweiskontrollen durch. Parallel stoppten Polizisten und Zollbeamte außerhalb des Bahnhofs Autofahrer und durchsuchten auffällige Fahrzeuge.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall im Gegenverkehr: Beifahrerin in Lebensgefahr – Zweijähriger schwer verletzt

Bei den Kontrollen stellten die Beamten Waffen und Betäubungsmittel sicher. Um welche Art von Waffen es sich handelt und welche Mengen an Drogen beschlagnahmt wurden, gaben die Behörden am Abend nicht bekannt. Die genaue Auswertung soll nach Angaben vom Mittwochabend in den nächsten Tagen erfolgen.