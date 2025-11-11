Fußgänger wird an Zebrastreifen von Auto touchiert – dann wird’s skurril

Streit am Zebrastreifen in Tespe (Landkreis Harburg): Ein Fußgänger wurde von einem Auto touchiert, dann mischte sich ein Fahrer aus dem Gegenverkehr ein.

Ein 45-jähriger Mann wollte nach eigenen Angaben mit einer Kiste in den Händen einen Zebrastreifen an der Lüneburger Straße, Höhe Schulstraße, überqueren, als ein Auto – vermutlich ein Toyota – so dicht an ihm vorbeifuhr, dass das Fahrzeug die Kiste touchierte. Diese fiel daraufhin auf die Straße.

Autofahrer hält an – und streitet sich mit Fußgänger

Dann hielt ein anderer Autofahrer auf der Gegenfahrbahn an. Er und der Fußgänger begannen, sich zu streiten, bis der Autofahrer schließlich weiterfuhr.

Um den genauen Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren, bittet die Polizei Marschacht nun beide Autofahrer oder weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04176 948930 zu melden. (mp)