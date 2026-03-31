Fußgänger auf Autobahn überfahren – Polizei steht vor Rätsel

Ein bislang unbekannter Fußgänger ist auf der Autobahn 2 nahe Auetal im Landkreis Schaumburg von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden.

Am späten Montagabend sei der Mann bei einer Raststätte auf die rechte Spur der Autobahn in Richtung Berlin gelaufen – aus zunächst ungeklärten Gründen, teilte die Polizei mit.

Lastwagen erfasst Fußgänger auf der Autobahn

Dort fuhr ein Lastwagen eines 42-Jährigen und erfasste den Fußgänger frontal. Der Mann wurde auf den Seitenstreifen geschleudert, ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der 42-Jährige blieb nach Polizeiangaben körperlich unverletzt. Die Autobahn wurde für mehrere Stunden teils gesperrt.

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Der Verkehrsunfalldienst Hannover nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Auch die Identität des Fußgängers ist den Angaben zufolge Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen. (dpa)