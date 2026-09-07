Eine Kurve, ein Metallpfosten – und zwei Leben enden abrupt: Was bisher über einen Unfall im Emsland bekannt ist.

Bei einem schweren Motorradunfall in Salzbergen (Landkreis Emsland) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der 67 Jahre alte Fahrer und die 62 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Das Ehepaar war am Samstag gegen 13 Uhr mit einer Motorradgruppe auf der Bextener Straße unterwegs, als es mit seiner Harley in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.

Schwerer Motorradunfall im Emsland: Ehepaar stirbt auf seiner Harley

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Das Motorrad sei gegen den Pfeiler eines Zauns geprallt, so die Mitteilung der Polizei. Durch die Kollision seien der Fahrer sowie die 62-jährige Ehefrau von der Maschine geschleudert worden. Beide hätten schwerste Verletzungen erlitten. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen seien sie noch an der Unfallstelle verstorben.

Neben vier Rettungswagen waren zwei Rettungshubschrauber mit Notärzten im Einsatz. Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam, wird weiter ermittelt. (mp)