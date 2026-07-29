Dieses Wrack wurde bei der Verlegung von Seekabeln am Strand von Norderney entdeckt. picture alliance/dpa/Ostfriesische Landschaft | Sebastian Schatz

Bauarbeiter haben ein rund 300 Jahre altes Schiffswrack am Strand von Norderney entdeckt. „Dieser Fund ist besonders spannend, weil an der Küste Niedersachsens bislang nur wenige Wracks aus dieser Zeit gefunden und dokumentiert wurden”, erklärt Sonja König, Leiterin des Archäologischen Dienstes der Ostfriesischen Landschaft. Das niederländische Holzschiff stammt wohl aus dem 17. oder 18. Jahrhundert.

Das Wrack wurde bei der Verlegung von Seekabeln für ein Offshore-Projekt in der Nordsee gefunden, wie der Netzbetreiber Amprion mitteilte. Die Bauarbeiten wurden dort erst einmal unterbrochen. Im Laufe der Woche sollen die Teile des Wracks, die nun an der Oberfläche sind, geborgen werden. Im Boden werden weitere Teile vermutet, die verbuddelt bleiben sollen.

Archäologen wollen den Fund dann genauer untersuchen. Sie vermuten, dass das Schiff etwa 15 Meter lang und fünf Meter breit war. (dpa/mp)