Fünf Verletzte bei Autounfall im Norden – darunter zwei Kinder

Oma und Enkelin sitzen auf einer Bundesstraße im Auto, als ihr Wagen in ein entgegenkommendes Fahrzeug kracht. Notarzt und Rettungshubschrauber kommen zu Hilfe.

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ammerland sind fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren. Die Verletzten wurden nach dem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Edewecht ins Krankenhaus gebracht, waren nach Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um eines der Kinder zu versorgen.

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Der Unfall hatte sich zwischen Moslesfehn und Klein Scharrel ereignet. Eine 65-Jährige, die ihre sechsjährige Enkelin dabei hatte, geriet mit ihrem Wagen aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Ihr Auto krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben. Drei der Beteiligten erlitten schwere Verletzungen. (dpa/mp)