Niedersachsen

Fünf Tote in Stade – Was bisher über die Tat bekannt ist

Bei Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade sind fünf Erwachsene getötet worden. picture alliance/dpa/NWM-TV | NWM-TV

In Stade sind fünf Menschen durch Schüsse gestorben. Immer mehr Details werden bekannt.