Auf einer Landstraße standen plötzlich fünf ausgebüxte Pferde. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Ein Pferd ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Stade gestorben. Das Tier sei zusammen mit vier weiteren Artgenossen plötzlich auf einer Landstraße bei Ahlerstedt aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Eine ankommende Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit ihrem Wagen in das Pferd.

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Das Tier wurde über das Auto geschleudert und starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die 49 Jahre alte Autofahrerin und ihre 16 Jahre alte Tochter wurden bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt. Die restlichen vier Pferde konnten eingefangen werden. (dpa)