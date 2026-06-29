Westlich von Hamburg: In Stade wurden am Montag fünf Menschen erschossen und weitere verletzt.

Am Montagmittag sollen in der Dankersstraße in der Innenstadt von Stade mehrere Menschen erschossen worden sein.

Die Polizei spricht aktuell von fünf Todesopfern, bei denen es sich ausschließlich um Erwachsene handelt. „Es wurde in der Nähe einer Jugendeinrichtung in der Innenstadt geschossen“, sagte ein Sprecher am Montag. Es wurden außerdem mehrere Menschen verletzt. Über die Hintergründe sei noch nichts bekannt.

Schüsse in Stade: Tatverdächtiger festgenommen

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Die Polizei nahm zwei Menschen fest. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze, wie eine Polizeisprecherin bestätigte.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Die Polizei bittet auf der Plattform „X“ darum, den Bereich weiträumig zu meiden. Es bestehe laut Polizei aber keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

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Zwei Rettungshubschrauber aus Hamburg waren im Einsatz

Auch zwei Rettungshubschrauber aus Hamburg wurden gegen 12.30 Uhr nach Stade geschickt, bestätigt ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Sie seien letztendlich aber ohne Verletzte zurückgekommen.

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Stade gehört zur Metropolregion Hamburg und ist auch als westliches Tor zum Alten Land bekannt, dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Deutschlands. Die Hansestadt liegt rund 40 Kilometer von Hamburg entfernt. (dpa/mp)