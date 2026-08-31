Fünf Kilometer Trödel: Norddeutschlands „größter Flohmarkt“ steigt am Samstag

Fünf Kilometer Flohmarkt, rund 50.000 Besucher und unzählige Stände: Anfang September verwandelt sich ein ganzer Ort wieder in ein Paradies für Schnäppchenjäger. Das müssen Besucher zu Termin und Anreise wissen.

Der Töster Markt bietet auf fünf Kilometern unzählige Gelegenheiten für Schnäppchenjäger (Symbolbild). Elke Münzel/picture alliance/CHROMORANGE

Am Samstag, 5. September 2026, wird Tostedt wieder zum Paradies für Schnäppchenjäger. Von 8 bis 17 Uhr läuft der Töster Markt – und damit in diesem Jahr eine Stunde länger als früher.

Der Veranstalter bezeichnet den Töster Markt als größten Flohmarkt Norddeutschlands. Auf einer Strecke von rund fünf Kilometern reihen sich die Stände in den Straßen des Ortskerns rund um die B75. Im vergangenen Jahr kamen rund 50.000 Besucher in die Gemeinde im Norden Niedersachsens.

Das gibt es auf dem Töster Markt

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Das Angebot auf dem Töster Markt reicht von klassischem Trödel und gebrauchten Alltagsgegenständen über Sammlerstücke und Kuriositäten bis zu privaten Keller- und Dachbodenfunden. Neben privaten Verkäufern sind auch gewerbliche Händler dabei. Dazu kommen zahlreiche Essens- und Getränkestände. Auch Auftritte von Künstlern gibt es am Markttag.

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Am folgenden Sonntag, 6. September, ist in Tostedt zudem von 12 bis 17 Uhr verkaufsoffen.

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Anreise nach Tostedt: Shuttlebus vom Bahnhof

Wer zum Töster Markt kommt, sollte den Ortskern möglichst nicht mit dem Auto ansteuern. Wegen der Veranstaltung werden zahlreiche Straßen gesperrt, zudem ist mit starkem Verkehr zu rechnen.

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Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem am Schulzentrum und Schützenplatz, am Westbahnhof, an der Zinnhütte sowie auf den P+R-Flächen am Bahnhof.

Eine gute Alternative zum Pkw ist die Anreise mit der Bahn. Zu erreichen ist Tostedt mit dem Metronom aus Richtung Hamburg und Bremen. Vom Bahnhof fährt laut aktueller Bekanntmachung der Samtgemeinde zwischen 8 und 17 Uhr alle 20 Minuten ein Shuttle zur Poststraße. Die Fahrt kostet pauschal zwei Euro.

Töster Markt 2026 im Überblick:

Samstag, 5. September, 8 bis 17 Uhr; Tostedt; rund fünf Kilometer Flohmarkt; Eintritt frei.

Wer nun noch schnell selbst mit einem Stand vertreten sein möchte, hat leider Pech: Die Standflächen sind bereits ausgebucht.