Mehrere Einsatzkräfte stehen an den zwei beschädigten Autos.

Die Autos stießen frontal zusammen, Trümmerteile lagen überall auf der Straße Foto: André Lenthe

  • Seevetal

Frontalcrash bei Hamburg: Straße gesperrt

Zwischen Hamburg und Niedersachsen sind zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt. Der Unfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr.

Am Freitagnachmittag kam es um kurz nach 15 Uhr auf der Maldfeldstraße in Seevetal (Landkreis Harburg) zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Pkw fuhren frontal miteinander, ein drittes Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt.

Aufgrund des Unfalls wurde die Maldfeldstraße im Berufsverkehr vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

