Frontalcrash: Mann eine Stunde im Pkw eigeklemmt

Schwerer Unfall im Landkreis Stade. Dort waren am frühen Dienstagmorgen ein Kleinwagen und ein Transporter frontal miteinander kollidiert. Die Rettung des Pkw-Fahrers dauerte eine Stunde an.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 7 Uhr an der Hauptstraße in der Ortschaft Kutenholz. Hier waren aus bislang ungeklärter Ursache ein Werkstattwagen und ein Kia frontal zusammengestoßen.

Pkw-Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw mehrere Meter weit weggeschleudert, der Fahrer in dem Fahrzeug eingeklemmt. Weil das Auto völlig deformiert war, gestaltete sich die Rettung des Mannes schwierig. Erst nach gut einer Stunde konnten die Rettungskräfte ihn aus dem Wrack befreien.

Er war schwer verletzt und kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Die Ortsdurchfahrt von Kutenholz war mehr als zwei Stunden gesperrt.