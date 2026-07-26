Ein Transporterfahrer gerät in den Gegenverkehr. Das hat besonders für die Insassen eines entgegenkommenden Autos schwerwiegende Folgen.

Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Bremerhaven wurden insgesamt sieben Menschen verletzt. Screenshot Google Maps

Bei einem Frontalcrash zweier Wagen sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Fünf weitere wurden bei dem Unfall in Geestland bei Bremerhaven leicht bis schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 42-Jähriger war demnach am Samstag mit seinem Transporter in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Auch ein Kind wurde schwer verletzt

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Der 66 Jahre alte Fahrer des Autos sowie seine Beifahrerin wurden lebensgefährlich verletzt. Von den Insassen des Transporters wurden vier Menschen leicht und ein zwölf Jahre altes Kind schwer verletzt.

Alle Unfallopfer wurden in Krankenhäuser gebracht. Gegen den 42-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (dpa/mp)