Mercedes-Rentner verliert Kontrolle: drei Verletzte bei Frontalcrash

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos wurden am Montagnachmittag bei Tostedt im Landkreis Harburg drei Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Laut ersten Polizeiangaben kam gegen 15.50 Uhr auf gerader Strecke der Buxtehuder Straße (L141) ein 67-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Kombi in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Volkswagen zusammen.

Der Mercedesfahrer erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen. Im VW befanden sich ein Mann und ein Kind, die beide ebenfalls verletzt wurden. Rettungskräfte brachten alle drei Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser.

Die L141 zwischen Tostedt und Dohren musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei untersucht.