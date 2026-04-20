Schrecklicher Frontalcrash: Ein Toter (18†) und mehrere Schwerverletzte

Im Landkreis Cuxhaven ist ein Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Mensch stirbt, vier weitere wurden schwer verletzt.

Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall in der Ortschaft Heeßel in Hemmoor ums Leben gekommen. Das Auto sei am Sonntagabend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Unfallstelle in der Ortschaft Heeßel. NEWS5 / Fabian Höfig Die Unfallstelle in der Ortschaft Heeßel.

Angehörige versammeln sich an Unfallstelle

Der volljährige Fahrer starb und vier Mitfahrer, die alle aus der Stadt Hemmoor kommen, wurden nach Polizeiangaben lebensgefährlich und schwer verletzt. Sie wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ermittelt die Polizei noch.



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Laut eines Reporters vor Ort sollen sich bis zu 150 Angehörige der Fahrzeuginsassen an der Unfallstelle versammelt haben. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. (dpa/rei)