Frontalcrash bei Hamburg – vier Menschen verletzt

In Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos stießen frontal miteinander zusammen. Vier Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr in einer Unterführung nahe dem Bahnhof. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer eines VW Golfs aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein.

Auch Hamburger Rettungskräfte im Einsatz

Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Der Rettungsdienst rückte mit einem Großaufgebot an, um die Verletzten zu versorgen. Darunter waren auch Kräfte aus Hamburg. Die Bahnhofstraße war längere Zeit gesperrt,