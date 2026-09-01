In Drage kollidieren ein Motorrad und ein Mercedes frontal. Ein Rettungshelikopter bringt den schwer verletzten Biker in ein Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag in Drage im Landkreis Harburg ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben kollidierten gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 217 ein Motorrad und ein Mercedes frontal miteinander.

Der 57-jährige Motorradfahrer prallte nach ersten Erkenntnissen gegen die Windschutzscheibe des entgegenkommenden Fahrzeugs und stürzte anschließend auf den Asphalt. Ein Rettungshelikopter brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer erlitt einen Schock.

Motorradunfall in Drage: Staatsanwaltschaft beauftragt Gutachter

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Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt, ob einer der beiden Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten sein könnte.

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Beamte sicherten umfangreich Spuren am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, um die Ermittler bei der Unfallaufnahme zu unterstützen. Die Polizei vermaß die Unfallstelle auch mithilfe einer Drohne. Die Ermittlungen dauern an.