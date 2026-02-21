Frontalcrash bei Hamburg: Drei Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstagmittag in Welle in der Gemeinde Tostedt (Landkreis Harburg) zwei Frauen schwer und ein Mann leicht verletzt.

Laut Polizeiangaben krachten ein Mercedes und ein VW auf der Tostedter Straße gegen 13.40 Uhr frontal ineinander. Die Unfallursache ist noch unklar. Eine Frau wurde in ihrem VW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Eine weitere Frau wurde schwer und ein Mann leicht verletzt.

Durch die Kollision liefen große Mengen Öl und Betriebsstoffe aus und wurden von den Rettern abgestreut. Die Tostedter Straße zwischen Kampen und Welle blieb für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.