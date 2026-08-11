Im Landkreis Stade kollidiertenein BMW und ein Ford. Die Straße war nur für ein Fahrzeug ausgelegt. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Nach dem Unfall musste eine Frau aus ihrem Fahrzeug befreit werden. JOTO

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagnachmittag in Groß Hove im Landkreis Stade eine Frau schwer verletzt. Eine weitere Frau und ihre Kinder kamen mit leichten Blessuren davon.

Laut Polizei passierte der Unfall im Alten Land gegen 15 Uhr an einer Engstelle der Straße Groß Hove, die nur die Durchfahrt eines einzelnen Fahrzeugs zulässt. Dort hatte eine 74-Jährige versucht, mit ihrem BMW einem entgegenkommenden Ford auszuweichen, war ins Schleudern gekommen, zunächst mit einer Hausecke, dann mit einer Steinsäule kollidiert und schließlich trotzdem mit dem Ford zusammengestoßen.

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Die 74 Jahre alte BMW-Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwer verletzt.

Die Ford-Fahrerin (39) und ihre beiden Kinder (7, 10) erlitten nur leichte Verletzungen und wurden ambulant in einem nahegelegenen Wohnhaus von Anwohnern und Sanitätern versorgt. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird nun von der Polizei ermittelt.