Frontalcrash auf Landstraße nahe Hamburg: Fahranfänger gerät in Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall in Metzendorf (Landkreis Harburg) sind am Freitagnachmittag zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 20-Jähriger war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten – und stieß frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen.

Laut Polizei- und Feuerwehrangaben kam es gegen 15 Uhr auf der Metzendorfer Straße zu dem Frontalzusammenstoß. Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden BMW eines 63-Jährigen.

Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab, um weitere Gefahren zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (joto/mp)