Nach einem schweren Unfall auf einer Bundesstraße ist auch ein Rettungshubschrauber aus Hamburg im Einsatz.

Schwerer Unfall am Montagmorgen auf der Bundesstraße 216 im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Dort kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache ein Transporter und ein Pkw frontal miteinander.

Laut einer Polizeisprecherin geschah der Unfall gegen 7.25 Uhr zwischen den Ortschaften Göhrde und Dahlenburg. Aus noch ungeklärter Ursache soll der Fahrer eines mit zwei Personen besetzten Transporters zunächst in den Gegenverkehr geraten sein und dabei einen VW-Bulli gestreift haben, in dem sich nach Medienangaben mehrere Kinder befanden.

B216: Drei Verletzte nach Frontalcrash

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Danach habe der Transporter geschlingert, sei zunächst wieder auf seine Fahrspur gezogen und schließlich erneut in den Gegenverkehr geraten. Hier kam es dann zum Frontalcrash mit einem Pkw.

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Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber aus Hamburg landete am Unglücksort. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde der Fahrer des Transporters schwerst verletzt, sein Beifahrer und der Fahrer des Pkw schwer. Alle kamen in ein Krankenhaus. Die Insassen des Bullis wurden nicht verletzt.