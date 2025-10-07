Frontal gegen Baum: Junger Mann im Norden schwer verletzt

Ein junger Autofahrer ist in Selsingen (Landkreis Rotenburg (Wümme)) von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Feuerwehr bekannt gab.

Demnach verlor der junge Mann im Ortsteil Parnewinkel aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto. Durch den Aufprall wurde er in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Rettungskräften mit schwerem Gerät befreit werden.

Mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus

Die Feuerwehr Rotenburg (Wümme) befreite den Schwerverletzten mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Wagen. Kreisfeuerwehrverband Rotenburg (Wümme) Die Feuerwehr Rotenburg (Wümme) befreite den Schwerverletzten mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Wagen.

Der Mann wurde am Montagnachmittag mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr machte am späten Abend keine Angaben dazu, ob Lebensgefahr bestand.

Bei dem Unfall hätten sich Trümmerteile mehrere Meter weit auf einem angrenzenden Acker verteilt. Während der Bergungs- und Räumungsarbeiten war die Kreisstraße 119 vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt. (dpa/mp)