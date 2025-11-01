Frontal-Crash: Schwerer Autounfall bei Hamburg – mehrere Verletzte

Auf einer Landstraße in Horneburg im Kreis Stade sind am Samstagmittag zwei Kleinbusse frontal ineinander gerast. Hubschrauber und Rettungskräfte sind noch immer im Einsatz.

Am Samstagmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 123 kurz vor Horneburg im Kreis Stade gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache prallten zwei Kleinbusse frontal zusammen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber sind vor Ort im Einsatz. Die Unfallstelle auf der L 123 bleibt vorerst gesperrt.

