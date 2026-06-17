Polizei
Frisierter E-Scooter: Teenie rast Polizei davon — doch eines hat er nicht bedacht
Mit einem manipulierten E-Scooter und hohem Tempo flieht ein Jugendlicher im Landkreis Vechta vor einer Polizeikontrolle — doch entkommen kann er den Beamten am Ende nicht.
Mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde ist ein Jugendlicher auf einem getunten E-Scooter in der Gemeinde Holdorf (Landkreis Vechta) vor der Polizei geflohen. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den 16-Jährigen am Dienstagabend bemerkt und kontrollieren wollen, wie die Polizei mitteilte. Doch der Jugendliche gab mit seinem Gefährt Gas und fuhr den Beamten davon.
Die Beamten konnten das Kennzeichen des E-Scooters erfassen und fanden den 16-Jährigen schließlich über eine Halterabfrage, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten kontrollierten den Jugendlichen dann an seiner Wohnanschrift.
Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet
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Laut Polizei erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein, da er die für den E-Scooter erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Eigentlich dürften solche elektrischen Roller nur 20 Kilometer pro Stunde fahren, sagte der Polizeisprecher. Dann dürfen E-Scooter auch ohne Führerschein gefahren werden. Außerdem muss sich der Jugendliche wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (dpa/mp)
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