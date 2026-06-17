Mit einem manipulierten E-Scooter und hohem Tempo flieht ein Jugendlicher im Landkreis Vechta vor einer Polizeikontrolle — doch entkommen kann er den Beamten am Ende nicht.

Mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde ist ein Jugendlicher auf einem getunten E-Scooter in der Gemeinde Holdorf (Landkreis Vechta) vor der Polizei geflohen. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den 16-Jährigen am Dienstagabend bemerkt und kontrollieren wollen, wie die Polizei mitteilte. Doch der Jugendliche gab mit seinem Gefährt Gas und fuhr den Beamten davon.

Die Beamten konnten das Kennzeichen des E-Scooters erfassen und fanden den 16-Jährigen schließlich über eine Halterabfrage, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten kontrollierten den Jugendlichen dann an seiner Wohnanschrift.

Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Lkw überfährt E-Scooter – 16-jährige Fahrerin rettet sich mit beherztem Sprung

Laut Polizei erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein, da er die für den E-Scooter erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Eigentlich dürften solche elektrischen Roller nur 20 Kilometer pro Stunde fahren, sagte der Polizeisprecher. Dann dürfen E-Scooter auch ohne Führerschein gefahren werden. Außerdem muss sich der Jugendliche wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (dpa/mp)