Sie sollen einen Freier bestohlen haben. Die Polizei hat zwei Prostituierte festgenommen.

Eine Feier mit zwei Prostituierten hatte für einen Mann aus Eicklingen (Landkreis Celle) am Sonntagmorgen ein böses Ende. Die Frauen stahlen dem Mann Geld und verschwanden. Als Polizisten das Fahrzeug stoppten, machten die Beamten weitere Entdeckungen.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann (45) zwei Prostituierte (23 und 27 Jahre) in seine Wohnung bestellt. Doch die Frauen führten offenbar etwas anderes im Schilde. Sie stahlen dem Mann sein Geld und flüchteten, so die Polizei. Ein Komplize (29) wartete vor dem Haus in einem Wagen.

Prostituierte flüchten in wartendes Auto

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Die Polizei stoppte das Fahrzeug kurz darauf. Die Beamten stellten fest, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besaß. Außerdem war der Wagen mit einem falschen Kennzeichen versehen und hatte keinen Versicherungsschutz. Zudem wurde nach der 23-jährigen Prostituierten gefahndet. Sie kam in Haft.

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Gegen alle drei wurden Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Gegen den Fahrer wurde zudem ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet. Das gestohlene Geld wurde aufgefunden.