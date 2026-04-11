Freibäder öffnen: Wann es wo losgeht – und wie viel der Eintritt kostet

Nicht mehr lang und die Badesaison beginnt. Auf welche Neuerungen und Eintrittsgelder sich die Badegäste in dieser Saison einstellen können.

Noch sind die Temperaturen wenig frühlingshaft, doch die ersten Freibäder öffnen in diesen Tagen schon. Eines von ihnen ist an diesem Wochenende das Friesenbad im ostfriesischen Weener (Landkreis Leer). Dank einer Fernwärmeversorgung wird das Wasser dort auf bis zu 28 Grad erwärmt, sodass ein früher Saisonstart möglich ist. Auch andernorts in Niedersachsen und Bremen soll bald der Badespaß beginnen. Ein Überblick, wann es wo losgeht und wie viel der Eintritt kostet:

Neues Ganzjahresbecken in Salzgitter

In Braunschweig wird abhängig vom Wetter kurzfristig entschieden, wann die Freibäder öffnen. „Fest steht aber, dass wir mit dem Freibad Bürgerpark im Laufe der ersten Maiwoche betriebsbereit sind“, teilte ein Sprecher des Stadtbads Braunschweig mit. Eine Öffnung bis Mitte Mai sei daher denkbar. Das Freibad Raffteich folge dann in der Regel etwas später. Der Eintritt für Erwachsene kostet jeweils 5,50 Euro, ermäßigt sind es 4,50 Euro. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Preise um jeweils 10 Cent erhöht, um die gestiegenen Betriebskosten zumindest teilweise decken zu können, wie es hieß.

Im Freien geschwommen werden kann schon im Stadtbad in Salzgitter-Lebenstedt, denn seit Januar gibt es dort ein Ganzjahresaußenbecken mit 28 Grad Wassertemperatur. Dort gibt es vier 25-Meter-Schwimmbahnen, eine Rutsche und eine Sprudelbank. „Seit April steht das Becken, auch über die Wochenenden hinaus, für die Besucher an allen Öffnungstagen zur Verfügung“, teilte ein Sprecher der Bäder, Sport & Freizeit Salzgitter GmbH mit. Die Eintrittspreise wurden im Vergleich zu 2025 um rund 10 Prozent erhöht.

In Wolfsburg startet die Badesaison am 1. Mai im Freibad Fallersleben. Am 16. Mai soll dann das VW-Bad folgen und der Wasserpark Hehlingen danach am 5. Juni. „Die Eintrittsgelder in den Freibädern und dem Wasserpark Hehlingen bleiben gegenüber der Vorsaison stabil“, teilte ein Stadtsprecher mit. Für Erwachsene kostet der Tageseintritt ins VW-Bad und ins Freibad Fallersleben 5,00 Euro, für Kinder und Jugendliche sind es 2,50 Euro. Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt. Das 75-jährige Bestehen des VW-Bades soll Anfang August mit vielen Veranstaltungen und Attraktionen gefeiert werden.

Jubiläum im Osnabrücker Moskaubad

Das Moskaubad in Osnabrück öffnet nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke am 3. Mai. Die Preise und Tarife bleiben unverändert: Der Sommertarif für Erwachsene liegt bei 6,60 Euro, ermäßigt bei 5,00 Euro. Für Familien beträgt der Sommertarif 18,10 Euro. Kinder unter vier Jahren zahlen pauschal 2,20 Euro. Die Preise entsprechen denen der vergangenen Saison.

Ein besonderer Schwerpunkt liege in diesem Jahr auf dem Jubiläum „100 Jahre Moskaubad“, das im Verlauf der Freibadsaison mit verschiedenen Aktionen begleitet werde. „Herausforderungen ergeben sich – wie in den vergangenen Jahren – vor allem aus der Wetterabhängigkeit des Freibadbetriebs, die eine flexible Einsatz- und Öffnungsplanung erfordert“, sagte der Sprecher.

Im Lingener Linus könnte aus betrieblicher Sicht der Freibadbetrieb bereits von Mitte kommender Woche an losgehen, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke. Die tatsächliche Öffnung sei jedoch maßgeblich von den aktuellen Temperaturen und den Wetterbedingungen abhängig. Die Ticketpreise seien im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Basistarif für Erwachsene liegt demnach bei 5,50 Euro, der ermäßigte Preis bei 4 Euro. Damit sind zwei Stunden Badevergnügen bezahlt; für jede weitere angefangene halbe Stunde kommen jeweils 0,50 Euro hinzu. Die Familien-Tageskarte kostet 14 Euro.

Bremer Freibadsaison beginnt am 1. Mai

Auch in Achim (Landkreis Verden) hängt der genaue Eröffnungstag vom Wetter ab – voraussichtlich ist es Mitte Mai so weit. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 5 Euro, für Kinder bis 13 Jahre 2,50 Euro. Der ermäßigte Eintritt für Jugendliche bis 17 Jahre, Schüler, Studenten und andere liegt bei 3,50 Euro. Kinder unter einem Jahr dürfen kostenlos ins Bad. Die Eintrittspreise bleiben laut dem Badbetreiber weitgehend gleich zur Vorsaison, nur der ermäßigte Tarif wurde erhöht. Die Gründe seien steigende Kosten des Bäderbetriebs, hieß es.

Die Bremer Freibadsaison beginnt am 1. Mai im Stadionbad. Die weiteren Freibäder im Schloßparkbad, im Horner Bad sowie im Freibad Blumenthal öffnen ab Mitte Mai. Der Eintrittspreis für Erwachsene wurde im Vergleich zum Vorjahr um 40 Cent erhöht, er beträgt nun 5,90 Euro. Grund sind die gestiegenen Betriebskosten, vor allem durch allgemeine Preissteigerungen sowie höhere Personalkosten infolge von Tarifsteigerungen. Günstiger kommen Erwachsene ins Freibad, wenn sie die Früh- und Spätschwimmtarife nutzen. Kinder und Jugendliche zahlen weiterhin 2,00 Euro. Über die Saison verteilt werden Aktionen wie Familientage, Abzeichentage oder Rutschenevents angeboten.

Freibadsaison eröffnet: Preiserhöhung in Weener

Auch im Friesenbad in Weener müssen sich Badegäste auf etwas höhere Preise einstellen. „Nachdem wir nun drei Jahre lang die Preise stabil gehalten haben, kommen wir um eine moderate Anpassung nicht herum“, sagte Geschäftsführer Hermann Welp laut Mitteilung. Für Erwachsene steigt die Tageskarte von 5 auf 6 Euro. Der Preis für Kinder und Jugendliche bleibt mit 3 Euro pro Tag unverändert.

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An der Nordseeküste dauert es noch ein wenig, bis die ersten Freibäder ihre Türen öffnen. Das Emder Van-Ameren-Bad, das von einem Bürgerverein getragen wird, startet am 13. Mai in die Saison. Die Meerwasserfreibäder in Harlesiel und Dornumersiel sollen voraussichtlich ebenfalls Mitte Mai öffnen. (dpa)