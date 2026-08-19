Der Mann meldete sich nach einer Fahndung selbst bei der Polizei. Auch das Auto des Opfers spielte eine Rolle.

Nach dem Fund einer Frauenleiche bei Braunschweig hat die Polizei einen Mann in Untersuchungshaft genommen.

Der 49-Jährige soll die 73-Jährige Ende Juli getötet haben, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige soll die Frau in der City Galerie in Wolfsburg zunächst tödlich verletzt und sie anschließend mit ihrem Auto in das Waldstück „Essehofer Holz“ bei Lehre (Landkreis Helmstedt) gebracht haben. Nach einer am Dienstag gestarteten Öffentlichkeitsfahndung meldete sich der Verdächtige selbst bei der Polizei, wie es hieß.

Gegen den Verdächtigen wird wegen Totschlags ermittelt. Bereits kurz nach der Tat waren die Beamten von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. Nach dem Fahrzeug der Frau wurde damals gefahndet. Inzwischen wurde es in Berlin entdeckt. Der Verdächtige soll damit nach der Tat nach Berlin gefahren sein. Umstände und Hintergründe der Tat sind weiter offen. (dpa)